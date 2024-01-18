Bigalı Sporcular Çanakkale Yüzme Yarışlarında Başarı Elde Etti
Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyenin düzenlediği yüzme kursuna katılan sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda dereceler kazandı. Bigalı sporcular, üst müsabakalar için barajı geçerek başarılı bir performans sergiledi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediyenin yüzme kursunda eğitim alan sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu Çanakkale İl Temsilciliğince düzenlenen yarışlarda dereceler kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Uluslararası Gelişim Projesi (UGP) Ligi İl İçi 1. Vize ve 13 + Yaş Baraj Geçme Müsabakaları, Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı.
Yarışlara katılan Bigalı sporcular Yağmur Yaldız, Zahide Ece Açar, Ayşe Nisa Elmacı, Yücel Deniz Doğan, Zeynep Minel Tetik, üst müsabakalar için barajı geçti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Yarı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitimlerine devam eden yüzücülerin Çanakkale'de düzenlenen müsabakalarda üstün performans sergileyerek kendilerini gururlandırdığını belirtti.
Erdoğan, yüzücüleri ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı.