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Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda ilk 5 maçını kazanarak 5'te 5 yapan Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK, 6. haftada Manisa Barbarosspor'a 3-2 mağlup olarak namağlup unvanını kaybetti. Haftanın 4 karşılaşmasında toplam 21 gol atıldı.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda 6. hafta karşılaşmaları oynanan 4 maçla tamamlandı. Ligde ilk 5 haftayı kayıpsız geçerek 5'te 5 yapan Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK, 6. haftada Manisa Barbarosspor deplasmanında ilk yenilgisini aldı.

Muradiye Sahası'nda oynanan karşılaşmada Manisa Barbarosspor ile Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Manisa Barbarosspor, grubun 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Bu sonuçla Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK, sezonun ilk mağlubiyetini yaşayarak namağlup unvanını kaybetti.

Haftanın en gollü karşılaşmasında Manisa Lalelispor, Manisa 8 Eylül Sahası'nda Anadolu 45 Spor'u 6-3 mağlup etti. Karaağaçlı Sahası'nda oynanan mücadelede Mütevellispor, Karaağaçlı Teknikspor'u 2-1 yenerken, günün son maçında Donatımspor, Selimşahlarspor'u 3-1 mağlup etti.

Haftanın toplu sonuçları

Merkez A Grubu'nda 6. hafta karşılaşmalarında fileler toplam 21 kez havalandı. Haftanın sonuçları şöyle:

"Anadolu 45 Spor-Manisa Lalelispor: 3-6, Manisa Barbarosspor-Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK: 3-2, Karaağaçlı Teknikspor-Mütevellispor: 1-2, Selimşahlarspor-Donatımspor: 1-3"

Grupta 15 puanlı Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK 1. sırada bulunurken, 12 puanlı takımlardan Mütevellispor 2., Donatımspor 3., 10 puanlı takımlardan Selimşahlar 4., Barbarosspor 5., 9 puanlı Lalelispor 6., 3 puanlı Karaağaçlı Teknikspor 7., henüz puanla tanışamayan Anadolu 45 Spor ise 8. ve son sırada bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı