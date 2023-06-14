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Bıçak kemiğe dayandı! O iki maç Stefan Kuntz'un sonu olabilir

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz hakkındaki kararını verdi. A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler ile oynayacağı maçlardaki olası bir puan kaybında Alman çalıştırıcının görevine son verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevine son verileceği iddia edilen Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilgili izleyeceği yol haritası ortaya çıktı.

SON MAÇLARI OLABİLİR

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler ile oynayacağı 2 maç, koltuğu sallanan Stefan Kuntz'un kaderini belirleyecek. İki müsabakaya da galibiyet parolasıyla hazırlanan Ay-Yıldızlılar'da iki maçtan birinde puan kaybı yaşanması halinde Stefan Kuntz'un görevine son verilecek.

TFF BAŞKANI NET KONUŞTU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı bir televizyon programında Kuntz'un geleceğiyle ilgili ve ayrılık iddialarına karşın, "Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli" vurgusunu yapmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Spor Haberler

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