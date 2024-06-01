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Beytüşşebap'ta atlarla trekking yapıldı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup doğasever, atlarla trekking yaparak keyifli anlar yaşadı. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yeşile bürünen dağlara çıkıp tarihi antik kent bölgesinde gezip at sırtında ormanlık alanda eğlendi.

- Beytüşşebap'ta atlarla trekking yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup doğasever, atlarla trekking yaptı.

İlçeye bağlı Başaran köyünde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yeşile bürünen dağlara çıkıp tarihi antik kent bölgesinde gezip at sırtında ormanlık alanda keyifli anlar yaşadı. Mehmet Gükçe, doğa gezisinde eğlendiklerini söyledi. Rafting sporcuları olarak antik kente yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Gükçe, "Kimimiz atlarla, kimimiz yürüyerek gittik. Çok güzel geçti. Sadece rafting değil, futbol, basketbol, voleybol gibi birçok branşta faaliyetimiz var. Buralar çok güzel yerler, herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beytüşşebap Şırnak Doğa Spor Güncel Haberler

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