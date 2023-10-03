Beypazarı'nda Jandarma Ekipleri Traktör Sürücülerine Eğitim Verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, Uruş ve Tacettin mahallelerinde traktör sürücülerine eğitim verdi. Eğitimde, traktör sürücülerine araçlara reflektör takılması, rops demiri, üçgen reflektör, sarı ışıklı flaşör lamba ve trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Eğitimin ardından sürücülere 40 adet üçgen reflektör dağıtıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi.

Uruş ve Tacettin mahallelerinde, 57'inci Jandarma Trafik Timi tarafından verilen eğitimde, traktör sürücülerine, araçlara reflektör takılması, rops demiri, üçgen reflektör, sarı ışıklı flaşör lamba ve trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Eğitimin ardından sürücülere traktörlerin arkasına takılmak üzere 40 adet üçgen reflektör dağıtıldı.

Jandarma sorumluluk alanı içinde kalan mahalle ve köylerde eğitimlerin devam edeceği belirtildi.