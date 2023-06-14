Üye Girişi
Haberler
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri TFF 2. Lig'e yükseldi

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri TFF 2. Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

Eskişehir'de oynanan TFF 3. Lig Play-off final maçında, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kepez Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Eskişehir'de oynanan TFF 3. Lig Play-off final maçında, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kepez Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Cemil Tunç xx

Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz x, Fikret Sevilgen xx, Mete Karahan xx, Berkay Öztuvan xx (Ozan Can Dursun dk. 67 x), Berat Eyüpoğlu xx (Mustafa Acar dk. 67 x), Yunus Özdemir xx (Sefa Durmuş dk. 81 ?), Ali Sinan Gayla xx, Abdurrahman Üresin xx, Serkan Özen xx, Deniz Keskin xx, Mehmet Kaan Türkmen xx

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Onur Tekin xx, Nuri Melih Mursal xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Tolunay Yurtseven xx, Bilal Budak xx (Muhammed Düzgüner dk. 90+3 ?), Berk Ali Nizam xx (Kubilay Akyüz dk. 77 x), Mertcan Aktaş xx, Batuhan Ekici xx, Mutlu Güler xx (İbrahim Serdar Aydın dk. 70 ?), Murat Can Bölükbaşı xx (Celil Çelikel dk. 90+3 ?), Oğulcan Enes Demiroğlu xx

Gol: Berk Ali Nizam dk. 68 (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Sarı kartlar: Deniz Keskin, Serkan Özen (Kepez Belediyespor), Murat Can Bölükbaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehir Beyoğlu Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title