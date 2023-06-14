Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri TFF 2. Lig'e yükseldi
Spor Haberleri
Eskişehir'de oynanan TFF 3. Lig Play-off final maçında, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kepez Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Eskişehir'de oynanan TFF 3. Lig Play-off final maçında, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Kepez Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Cemil Tunç xx
Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz x, Fikret Sevilgen xx, Mete Karahan xx, Berkay Öztuvan xx (Ozan Can Dursun dk. 67 x), Berat Eyüpoğlu xx (Mustafa Acar dk. 67 x), Yunus Özdemir xx (Sefa Durmuş dk. 81 ?), Ali Sinan Gayla xx, Abdurrahman Üresin xx, Serkan Özen xx, Deniz Keskin xx, Mehmet Kaan Türkmen xx
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Onur Tekin xx, Nuri Melih Mursal xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Tolunay Yurtseven xx, Bilal Budak xx (Muhammed Düzgüner dk. 90+3 ?), Berk Ali Nizam xx (Kubilay Akyüz dk. 77 x), Mertcan Aktaş xx, Batuhan Ekici xx, Mutlu Güler xx (İbrahim Serdar Aydın dk. 70 ?), Murat Can Bölükbaşı xx (Celil Çelikel dk. 90+3 ?), Oğulcan Enes Demiroğlu xx
Gol: Berk Ali Nizam dk. 68 (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)
Sarı kartlar: Deniz Keskin, Serkan Özen (Kepez Belediyespor), Murat Can Bölükbaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) - ESKİŞEHİR