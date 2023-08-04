Beylikova'da Voleybol Yaz Spor Okulu Faaliyetleri İncelendi

Beylikova'da faaliyetlerine devam eden voleybol yaz spor okulunda 25 kız çocuğu çalışmalarına devam ederken, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin 4 branşta açtığı ve 450'ye yakın öğrencinin katıldığı yaz spor okulunda ilgi gören branşlardan bir tanesi de voleybol oldu. Voleybol yaz spor okulunda Beylikovalı 25 kız çocuğu Filenin Sultanları olabilmek için çalışıyor.

Beylikovalı çocuklara eğitimden ve spora her türlü destek veren Başkan Özkan Alp, Belediye Kapalı Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren voleybol yaz okulunu ziyaret etti. Başkan Alp, bir süre antrenmanlarını izlediği öğrencilerle sohbet ederek, taleplerini dinledi. Geleceğin voleybolcu adayları da bu sporu yapma imkanını kendilerine sunduğu için Başkan Özkan Alp'e teşekkür ettiler.

Başkan Özkan Alp, Beylikovalı kız çocuklarının voleybol branşına büyük ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporu geniş kesimlere ulaştırma hedefine ulaştıklarını belirten Başkan Alp, voleybol yaz spor okuluna katılan öğrencilerin arasından Filenin Sultanlarının çıkacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR