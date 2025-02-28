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Beylikova’da Voleybol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Beylikova’da Voleybol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
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Beylikova Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol grup müsabakaları, 18 takımın katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleşti. Çeyrek finalistler belirlendi ve final için hazırlıklar başladı.

Beylikova Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol grup müsabakaları, büyük bir heyecan ve coşku içerisinde tamamlandı.

18 takımın mücadele ettiği ve 216 sporcunun katıldığı turnuvanın grup aşamaları, oldukça çekişmeli geçti. Seyirciler, her sayı sonrası takımlarını coşkuyla destekleyerek maçlara büyük bir enerji kattı. Toplamda 78 müsabakanın oynandığı turnuva, sporun dostluk ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

Çeyrek finalistler belli oldu

Final müsabakalarına katılmaya hak kazanan 8 takım, 23 Nisan'da Beylikova'da düzenlenecek ödül töreninde şampiyonluk için mücadele edecek. 7-8 Nisan arasında gerçekleşecek olan çeyrek final müsabakalarının, 9 Nisan Çarşamba günü Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde yarı final kura çekimi yapılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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