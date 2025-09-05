Beykoz Belediyespor ve DEPSAŞ Enerji, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na Hazır

Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As ve Spor Toto, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk tur maçlarına çıkacak.

Beykoz Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında yarın (6 Eylül 2025) Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla Balaton Szabadido es Konferencia Központ Salonu'nda TSİ 19.00'da karşılaşacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 7 Eylül Pazar günü TSİ 19.00'da yine Balaton Szabadido es Konferencia Központ Salonu'nda oynanacak.

DEPSAŞ Enerji As de EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk karşılaşmasını, Kosova'nın Peja kentinde KH Besa Famgas takımıyla 7 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de Karagaci Spor Salonu'nda yapacak.

Maçın rövanşına ise 13 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'de Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Tesisleri'nde çıkılacak.

Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında İtalya'nın Raimond Sassari takımıyla Ankara'da THF Tesisleri'nde 12 Eylül Cuma günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.

Spor Toto, bu maçın rövanşında da Raimond Sassari ile yine Ankara'da THF Tesisleri'nde 14 Eylül Pazar günü saat 18.00'de mücadele edecek.