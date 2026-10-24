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Beyaz Grup 8. haftasında Isparta 32 Spor, evinde Elazığspor'a 4-3 mağlup oldu

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Beyaz Grup 8. haftasında Isparta 32 Spor, evinde Elazığspor'a 4-3 mağlup oldu
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Elazığspor'a 4-3 mağlup oldu. Isparta Atatürk'te oynanan maçta Elazığspor, 19, 21, 51 ve 56. dakika golleriyle 4-3'lük galibiyeti aldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Elazığspor'a 4-3 mağlup oldu.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Mahmut Can Çilkız, Fatih Etirli

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli, Oğulcan Başol, Hamit Kulya, Bahadır Yıldırım (Bedirhan Altuntaş dk. 59), Kaan Yüksel, Muhammed Mustafa Özbay (Hasip Korkmazyürek dk. 67), Kerem Nurhan (Enver Cenk Şahin dk. 59), Vedat Bora (Muhammed Dursun dk. 67), Keni Var Uzun, Fatih Aktay

Elazığspor: Furkan Köse, Erhan Kartal, Veli Çetin, Feyyaz Belen, Onur Eriş, Abdurrahman Emir Alagöz, Hakan Yavuz (Ali Altınöz dk. 86), Alperen Pak, Sertaç Çam (İsmail Esat Buğa dk. 90+2), Mert Örnek (Muhammed Demirci dk. 86), Enes Soy (Barış Ekinciler dk. 73)

Goller: Kaan Yüksel (dk. 37), Fatih Aktay (dk. 61 ve 69) (Isparta 32 Spor), Sertaç Çam (dk. 19 ve 56), Mert Örnek (dk. 21), Abdurrahman Emir Alagöz (dk. 51) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Keni Var Uzun, Kerem Nurhan, Kaan Yüksel (Isparta 32 Spor), Furkan Köse, Hakan Yavuz, Onur Eriş, Erhan Kartal (Elazığspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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