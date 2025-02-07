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Betül Zararsız, Kickboks Türkiye Şampiyonu Oldu

Betül Zararsız, Kickboks Türkiye Şampiyonu Oldu
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Yozgat'ta yaşayan 21 yaşındaki Betül Zararsız, 7 yaşında başladığı kickboks eğitimleri sonucunda Türkiye şampiyonu oldu. Antrenörlüğünü dedesi Mustafa Zararsız'ın yaptığı genç sporcu, 14 yıllık çalışmanın ardından çok sayıda başarı elde etti.

Yozgat'ta yaşayan Betül Zararsız, 7 yaşından bu yana dedesiyle yaptığı antrenmanlar sonrası kickboks Türkiye şampiyonu oldu.

Yozgat'ta yaşayan Betül Zararsız, 7 yaşında kickboks sporuna merak saldı. Küçük yaştan itibaren dedesi Mustafa Zararsız ile antrenman yapan 21 yaşındaki Betül Zararsız, birçok başarıya imza attı. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Betül Zararsız, 14 yıllık çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldu. 21-28 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Büyükler ve Gençler Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 'Ligth Contact' branşında Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu erken yaşta elde ettiği başarılarla yeni hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Betül Zararsız: "Antrenörüm olan dedemle birlikte çalışmalarıma devam ediyorum"

Şampiyonluğa uzanan yolculuğunu, dedesiyle yaptığı antrenmanlara ve disiplinli çalışmasına borçlu olduğunu söyleyen Betül Zararsız "Şu an önümüzde İzmir'de yapılacak olan bir şampiyona daha var. Orada da birinci olursam milli takıma gireceğim. İlk şampiyonluğumu 2016'da 'Yıldızlar' kategorisinde aldım. O yıldan bu yana derecelerim devam ediyor. Derece almadığım hiçbir maç olmadı. Aynı zamanda antrenörüm olan dedemle birlikte çalışmalarıma devam ediyorum. Her türlü beni çalıştırıp bana destek oluyor. Amcalarım, dedem ve babam bu sporla ilgilendiği için ben de başladım. Sporla ilgili derece yapmak isteyenlere tavsiyem asla pes etmesinler. Bu spor hobi olarak da yapılabilir. Özellikle kadınların kendisini koruma amacıyla bile başlayabileceği bir spor" dedi.

Mustafa Zararsız: "Torunlarımdan ikisi milli sporcu"

Torunu Betül'ün yanı sıra Milli Takım Antrenörlüğü de yapan 70 yaşındaki Mustafa Zararsız ise, "3 oğlum var, onları da sporcu yetiştirdim. Antrenörlük ve hakemlik aldılar. Kamu görevlisi oldular, vatana hizmet ediyorlar. Torunlarımdan ikisi milli sporcu. Gençler spora devam etsin. Ara verirlerse soğurlar. Burada verdiğimiz kursumuz tamamen ücretsiz. Hiçbir yerden maaş almıyorum. Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorum. Gelmek isteyen herkese kapımız açık" cümlelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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