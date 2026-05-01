Beşinci şampiyonluğuna giden Okan Buruk, Fatih Terim ile farkı kapatıyor

Galatasaray'ın başında üst üste 4. kez şampiyon olmak için gün sayan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 5. kez mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı - Buruk, şampiyonluk sayısında Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak Türk futbol tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik adam ünvanını almaya hazırlanıyor - Buruk, Süper Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan ikinci teknik direktör olmayı hedefliyor

Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü ünvanını almaya çalışacak.

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

Galatasaray, Samsun'dan istediği sonuçla dönmesi halinde ligde üst üste 4, toplamda ise 26. kez ipi önde göğüsleyecek. Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkaracak.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kupayı kaldırdı.

Fatih Terim zirvede

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, bunu başarması durumunda Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak.

Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.

Üst üste 4 kez şampiyon olan 2. teknik adam olmak istiyor

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını almaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanırsa 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakalayacak.

Şampiyonluk rekoru Okan Buruk'ta

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyon olarak bu sayıyı artırmaya çalışacak.

Şampiyonlar

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

SezonŞampiyonTeknik DirektörÜlkesi
1959FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1959-60BeşiktaşAndreas KutikMacaristan
1960-61FenerbahçeLaszlo SzekellyMacaristan
1961-62GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1962-63GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1963-64FenerbahçeMiroslav KokotovicYugoslavya
1964-65FenerbahçeOscar Holdİngiltere
1965-66BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1966-67BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1967-68FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1968-69GalatasarayTomislav KaloperovicYugoslavya
1969-70FenerbahçeTrian IonescuRomanya
1970-71GalatasarayBrian Birchİngiltere
1971-72GalatasarayBrian Birchİngiltere
1972-73GalatasarayBrian Birchİngiltere
1973-74FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1974-75FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1975-76TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1976-77TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1977-78FenerbahçeTomislav KaloperovicYugoslavya
1978-79TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1979-80TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1980-81TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1981-82BeşiktaşDorde MilicYugoslavya
1982-83FenerbahçeBranko StankovicYugoslavya
1983-84TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1984-85FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1985-86BeşiktaşBranko StankovicYugoslavya
1986-87GalatasarayJupp DerwallAlmanya
1987-88GalatasarayMustafa DenizliTürkiye
1988-89FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1989-90BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1990-91BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1991-92BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1992-93GalatasarayKarl Heinz FeldkampAlmanya
1993-94GalatasarayRainer HollmannAlmanya
1994-95BeşiktaşChristoph DaumAlmanya
1995-96FenerbahçeCarlos Alberto ParreiraBrezilya
1996-97GalatasarayFatih TerimTürkiye
1997-98GalatasarayFatih TerimTürkiye
1998-99GalatasarayFatih TerimTürkiye
1999-00GalatasarayFatih TerimTürkiye
2000-01FenerbahçeMustafa DenizliTürkiye
2001-02GalatasarayMircea LucescuRomanya
2002-03BeşiktaşMircea LucescuRomanya
2003-04FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2004-05FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2005-06GalatasarayErik GeretsBelçika
2006-07FenerbahçeArthur Antunes Coimbra "Zico"Brezilya
2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20BaşakşehirOkan BurukTürkiye
2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye
2021-22TrabzonsporAbdullah AvcıTürkiye
2022-23GalatasarayOkan BurukTürkiye
2023-24GalatasarayOkan BurukTürkiye
2024-25GalatasarayOkan BurukTürkiye

Kaynak: AA / Emrah Oktay
