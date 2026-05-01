Beşinci şampiyonluğuna giden Okan Buruk, Fatih Terim ile farkı kapatıyor
Galatasaray'ın başında üst üste 4. kez şampiyon olmak için gün sayan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 5. kez mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı - Buruk, şampiyonluk sayısında Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak Türk futbol tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik adam ünvanını almaya hazırlanıyor - Buruk, Süper Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyon olan ikinci teknik direktör olmayı hedefliyor
Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü ünvanını almaya çalışacak.
Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.
Galatasaray, Samsun'dan istediği sonuçla dönmesi halinde ligde üst üste 4, toplamda ise 26. kez ipi önde göğüsleyecek. Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkaracak.
Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kupayı kaldırdı.
Fatih Terim zirvede
Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.
Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, bunu başarması durumunda Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak.
Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.
Üst üste 4 kez şampiyon olan 2. teknik adam olmak istiyor
Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını almaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanırsa 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakalayacak.
Şampiyonluk rekoru Okan Buruk'ta
Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.
Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyon olarak bu sayıyı artırmaya çalışacak.
Şampiyonlar
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|Ülkesi
|1959
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1959-60
|Beşiktaş
|Andreas Kutik
|Macaristan
|1960-61
|Fenerbahçe
|Laszlo Szekelly
|Macaristan
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1963-64
|Fenerbahçe
|Miroslav Kokotovic
|Yugoslavya
|1964-65
|Fenerbahçe
|Oscar Hold
|İngiltere
|1965-66
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1966-67
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1968-69
|Galatasaray
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1969-70
|Fenerbahçe
|Trian Ionescu
|Romanya
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1973-74
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1974-75
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1975-76
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1977-78
|Fenerbahçe
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1978-79
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1979-80
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1980-81
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1981-82
|Beşiktaş
|Dorde Milic
|Yugoslavya
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1984-85
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1985-86
|Beşiktaş
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|Almanya
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|1988-89
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1990-91
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1991-92
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1992-93
|Galatasaray
|Karl Heinz Feldkamp
|Almanya
|1993-94
|Galatasaray
|Rainer Hollmann
|Almanya
|1994-95
|Beşiktaş
|Christoph Daum
|Almanya
|1995-96
|Fenerbahçe
|Carlos Alberto Parreira
|Brezilya
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2000-01
|Fenerbahçe
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2002-03
|Beşiktaş
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2003-04
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2004-05
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2005-06
|Galatasaray
|Erik Gerets
|Belçika
|2006-07
|Fenerbahçe
|Arthur Antunes Coimbra "Zico"
|Brezilya
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|Türkiye
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009-10
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|Türkiye
|2010-11
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2013-14
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|Türkiye
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015-16
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2016-17
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019-20
|Başakşehir
|Okan Buruk
|Türkiye
|2020-21
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|Türkiye
|2021-22
|Trabzonspor
|Abdullah Avcı
|Türkiye
|2022-23
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|2023-24
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|2024-25
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye