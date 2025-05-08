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Beşiktaşta'ta transfer Bodo Glimt'e bağlı! Elenirlerse transfer hız kazanacak

Beşiktaşta'ta transfer Bodo Glimt'e bağlı! Elenirlerse transfer hız kazanacak
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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in isteği doğrultusunda, Norveçli futbolcu Patrick Berg ile ilgili transfer girişimleri yeniden başladı. Bodo/Glimt'in ara transferde göndermek istemediği Berg için temaslar, UEFA Avrupa Ligi serüveni nedeniyle yavaşladı. Ancak, Bodo'nun bugün Tottenham ile yapacağı maç sonrası takımın elenmesi durumunda Berg ile ilgili görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon için kadro çalışmalarına da başladı. Bu doğruktuda Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon için 6 numara transferlerini önceliklerden birisi olarak belirlemişti.

SOLSKJAER BERG'İ İSTİYOR

Norveçli Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 6 numara isteğinde ise vatandaşı Patrick Berg bulunuyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, Norveçli futbolcuyla ilgili ara transfer döneminde 10 gün boyunca uğraş verse de sonuca ulaşılamamıştı. Kartal, Bodo/Glimt'in ara transferde "Şu anda ayrılışına izin veremeyiz" dediği oyuncu için temaslara yeniden başlasa da Norveç ekibinin UEFA Avrupa Ligi serüveni nedeniyle yavaşladı.

Beşiktaşta'ta transfer Bodo Glimt'e bağlı! Elenirlerse transfer hız kazanacak

ELENİRSELER GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Tottenham ile yarı final mücadelesi veren Bodo'nun yetkilileri, daha önce Beşiktaş'a Avrupa'ya odaklandıklarını ve kaptanlarıyla ilgili görüşmeleri bu eşleşme sonrası yapabileceklerini iletti. Deplasmanda 3- 1 mağlup olduğu Tottenham ile bugün sahasında karşılaşacak olan Bodo'nun elenmesi halinde 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili girişimler hız kazanacak ve taraflar resmi görüşmelere başlayacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon toplamda 25 maça çıkan Patrick Berg, 3 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına gol pasını verdi. 27 yaşındaki futbolcunun Bodo/Glimt ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

KARİYER REKORU KIRMIŞTI

2024 yılında Norveç Ligi'nde 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen Berg, kariyer rekoru kırmıştı. Transfermarkt verilerine göre deneyimli oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Beşiktaş hiç bir halt yapamaz çünkü dünya kadar borcu var ve karşılığı yok.. Fenerin cepten ödeyeni var galatasaray'ın sponsor karşılıkları var ama beşiktaşın uefa tarafından kayda alınmış şikeci patronu dışında bir şey yok o da cebinden karşılayacağını hiç sanmıyorum..

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