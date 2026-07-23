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Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
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Beşiktaş'ta başarılı savunma oyuncusu Tiago Djalo, Midtjylland ile karşı karşıya geldikleri maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

Avrupa Ligi ön eleme maçında Midtjylland ile karşılaşan Beşiktaş'a korkutan bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve başarılı bir performans gösterek Tiago Djalo, son bölümde sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

YERİNE AGBADOU OYUNA GİRDİ

Sağlık ekiplerinin tedavisina rağmen oyuna devam edemeyen Djalo'nun yerine 78. dakikada Emmanuel Agbadou oyuna dahil oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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