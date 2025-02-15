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Beşiktaşlıları maziye götürdü: Tüpraş Stadı'nda beklenmedik misafir

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo da tribünden takip edenler arasındaydı. Instagram hesabından destek paylaşımı da yapan İspanyol golcü, 2017-2018 yıllarında Beşiktaş forması giymişti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Dev maçın oynandığı Tüpraş Stadı'nda beklenmedik bir isim tribündeki yerini aldı.

NEGREDO DESTEĞE GELDİ

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Instagram üzerinden paylaşımda bulunan İspanyol golcü, Beşiktaş'a desteğini ifade etti.

İşte o paylaşım;

Beşiktaşlıları maziye götürdü: Tüpraş Stadı'nda beklenmedik misafir

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2017-2018 yıllarında Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, bu karşılaşmalarda 18 gol, 10 asistlik performans göstermişti. Daha sonra Al Nasr Dubai, Cadiz ve Real Valladolid formaları giyen Negredo, 2023-2024 sezonun ardından futbol kariyerini noktaladı.

Beşiktaşlıları maziye götürdü: Tüpraş Stadı'nda beklenmedik misafir
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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