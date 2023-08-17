Beşiktaşlı yöneticiler, iş insanları ve medya ile kahvaltıda buluştu

Beşiktaşlı yöneticiler, amatör branşlara destek olan Beşiktaşlı iş insanları ve medya mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek yeni sezona 'merhaba' dedi. Kahvaltı esnasında yöneticiler ve iş insanları, amatör branşlara verilen destekler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Beşiktaşlı yöneticiler, Beşiktaşlı iş insanları ve medya ile kahvaltıda buluştu

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ALİ DANAŞ - İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaşlı yöneticiler, amatör branşlara destek olan Beşiktaşlı iş insanları ve kulübü takip eden medya mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek yeni sezona 'merhaba' dedi.

Nişantaşı'ndaki bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonuna, ikinci başkan Engin Baltacı, asbaşkan Emre Kocadağ ve yöneticiler Murat Kılıç, Ali Bayrak, Bilgihan Cenk Sürmen, Barış Dillioğlu ve Seyit Ateş ile dernek başkanları ve Beşiktaşlı insanları katıldı.

Kahvaltı esnasında bir konuşma yapan ikinci başkan Engin Baltacı, amatör branşlara destek vererek sponsor olan iş insanlarına ve derneklere teşekkür etti.

Baltacı'nın ardından yöneticiler de konuşma yaparak kendi alanlarındaki çalışmalarla ilgili davetlilere bilgiler verdi.

Asbaşkan Emre Kocadağ, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ın bugünkü borcunun birçoğu amatör branşlara harcanan paralardır. Branşların kendi kendini idare etmesinden yola çıkarak bu adımı attık. Geçen seneki sponsorlara, destek olanlara teşekkür ediyorum. Branşlar, bu sponsorluklarla kendi kendini idare eder hale geldi. Bu mali başarı sporcularımıza da yansıdı ve ciddi başarılar elde ettiler. Burada atılan her adım Türkiye'de ve dünyada ses getiriyor. Markanızı Beşiktaş'a destek olarak tanıttınız, sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetici Seyit Ateş ise, "Futboldan elde edilen gelirler artık amatör branşlara aktarılmıyor. Amatör branşlar kendi kendini finanse ediyor. Bunu yapan arkadaşlarımız da isimsiz kahramanlardır. Basında adı geçmeyen, ilgi gösterilmeyen branşlara destek olmak her babayiğidin harcı değildir. Bu yüzden hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.