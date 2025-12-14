Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

JURASEK BOŞ DURUMDA NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

Karşılaşmaya 80. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Siyah-beyazlıların hızlı çıktığı bir hücumda Çek sol bek oyuncusu David Jurasek, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya yolladı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN TEPKİ

Bu anlarda 3-2 önde olan Beşiktaş'ta taraftarlar Jurasek'in yan tarafta bomboş durumda olan Tammy Abraham'a pas vermemesine büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun birkaç dakika sonrasında kendi kalesinde golü gördü. Taraftarlar tarafından yapılan yorumlarda alınan beraberliğin en büyük sorumlularından biri Jurasek olarak gösterildi.

İşte Jurasek'in değerlendiremediği o pozisyon;