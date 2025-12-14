Haberler

Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelenin 3-2 olduğu sıralarda net gol fırsatında yanındaki arkadaşına pas vermeyen David Jurasek'e büyük tepki gösterdi.

  • Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maç 3-3 berabere sona erdi.
  • Beşiktaşlı taraftarlar, David Jurasek'in boş durumdaki Tammy Abraham'a pas vermemesine tepki gösterdi.
  • Beşiktaş, maçta 3-2 öndeyken kendi kalesinde gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

JURASEK BOŞ DURUMDA NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

Karşılaşmaya 80. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Siyah-beyazlıların hızlı çıktığı bir hücumda Çek sol bek oyuncusu David Jurasek, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya yolladı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN TEPKİ

Bu anlarda 3-2 önde olan Beşiktaş'ta taraftarlar Jurasek'in yan tarafta bomboş durumda olan Tammy Abraham'a pas vermemesine büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun birkaç dakika sonrasında kendi kalesinde golü gördü. Taraftarlar tarafından yapılan yorumlarda alınan beraberliğin en büyük sorumlularından biri Jurasek olarak gösterildi.

İşte Jurasek'in değerlendiremediği o pozisyon;

Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı

Erdoğan'dan Gülşah Durbay için taziye mesajı
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
500

