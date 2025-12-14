Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelenin 3-2 olduğu sıralarda net gol fırsatında yanındaki arkadaşına pas vermeyen David Jurasek'e büyük tepki gösterdi.
- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maç 3-3 berabere sona erdi.
- Beşiktaşlı taraftarlar, David Jurasek'in boş durumdaki Tammy Abraham'a pas vermemesine tepki gösterdi.
- Beşiktaş, maçta 3-2 öndeyken kendi kalesinde gol yedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.
JURASEK BOŞ DURUMDA NET FIRSATTAN YARARLANAMADI
Karşılaşmaya 80. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Siyah-beyazlıların hızlı çıktığı bir hücumda Çek sol bek oyuncusu David Jurasek, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya yolladı.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN TEPKİ
Bu anlarda 3-2 önde olan Beşiktaş'ta taraftarlar Jurasek'in yan tarafta bomboş durumda olan Tammy Abraham'a pas vermemesine büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun birkaç dakika sonrasında kendi kalesinde golü gördü. Taraftarlar tarafından yapılan yorumlarda alınan beraberliğin en büyük sorumlularından biri Jurasek olarak gösterildi.
İşte Jurasek'in değerlendiremediği o pozisyon;