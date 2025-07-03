Beşiktaşlı Rafa Silva Sağlık Kontrolünden Geçti

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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrolünden geçti. 32 yaşındaki futbolcu, çeşitli branşlarda muayene edildi ve testler yapıldı.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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