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Beşiktaş'ta Italiano'dan Takıma Akşam Yemeği

Beşiktaş'ta Italiano'dan Takıma Akşam Yemeği
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Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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