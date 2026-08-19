Beşiktaş'ta Italiano'dan Takıma Akşam Yemeği
Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.
Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı