Beşiktaşlı oyuncu Görkem Sevindik motosiklet kazası geçirdi

Kaza, Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Beşiktaş'tan Bebek'e giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duraklayan araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet yola savrulurken Görkem Sevindik elinden yaralandı. Oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Elinde kırık oluşan Görkem Sevindik hemen arkadaşına haber verdi. Sevindik, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA