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Beşiktaşlı Nübel, Almanya'nın Sırbistan ve Hollanda maçları kadrosuna davet edildi

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Beşiktaşlı Nübel, Almanya'nın Sırbistan ve Hollanda maçları kadrosuna davet edildi
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Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın Sırbistan ve Hollanda maçları aday kadrosuna davet edildi. Jürgen Klopp'un 24 kişilik kadrosunda yer alan Nübel, eylülde de davet edilmiş ve Yunanistan maçında 90 dakika oynamıştı.

Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Almanya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 13 Kasım Cuma günü Belgrad'da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda grup lideri Hollanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un belirlediği 24 kişilik kadroda Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel de yer aldı.

Nübel, eylül ayında açıklanan milli takım kadrosuna da davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.

30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında ise 18 gol gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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