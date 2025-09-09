Beşiktaşlı Ndidi milli takımda sakatlandı! Sahayı sedyeyle terk etti
Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi, Nijerya'nın Güney Afrika ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.
Süper Lig devi Beşiktaş'a takımın yeni transferlerinden biri olan Nijeryalı yıldız orta sahası Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi.
NDIDI SAKATLIK YAŞADI
2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynanan Güney Afrika- Nijerya karşılaşmasında mücadele eden Wilfred Ndidi, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlık yaşadı.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ndidi, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve ambulans sedye ile saha kenarına alındı. Nijeryalı yıldızın durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Transfer olduğu günden bu yana Beşiktaş'ta 4 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.