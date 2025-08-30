Beşiktaşlı Gabriel Paulista'nın Sakatlığı Hakkında Açıklama

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'da sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Lausanne ile yapılan UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
