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Beşiktaşlı futbolcular Samsun'da neye uğradığını şaşırdı! Herkes "Maç tatil olsun" diyor

Beşiktaş'ın Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçın ilk dakikalarından itibaren şiddetli yağmur ve fırtına etkisini gösterdi. Sahada yürümekte bile güçlük çeken futbolcuların o halini gören izleyiciler maçın tatil edilmesi gerektiğini savundu.