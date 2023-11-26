Beşiktaşlı futbolcular Samsun'da neye uğradığını şaşırdı! Herkes "Maç tatil olsun" diyor
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Beşiktaş'ın Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçın ilk dakikalarından itibaren şiddetli yağmur ve fırtına etkisini gösterdi. Sahada yürümekte bile güçlük çeken futbolcuların o halini gören izleyiciler maçın tatil edilmesi gerektiğini savundu.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Smasunspor deplasmanına konuk oldu. Hava şartları futbolcuları olumsuz etkiledi.
YAĞMUR VE FIRTINA BİR ANDA BASTIRDI
Maç, şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle zorlu bir hal aldı. Sahada yürümekte bile güçlük çeken futbolcular ve maçı izleyenler, maçın tatil edilmesi gerektiğini belirtti.
İşte o yorumlardan bazıları;
Kaynak: Haberler.com / Spor