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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan Konyaspor maçına göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Batum Stadı'nda oynanan maça Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Alexander Nübel, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Dusan Vlahovic, Rıdvan Yılmaz, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

İtalyan teknik adam, kalede Nübel'i yedek soyundururken yerine Doğan Alemdar'a formayı teslim etti.

Savunmada biri zorunlu olmak üzere üç değişiklik yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Emmanuel Agbadou'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirirken Murillo ile Rıdvan Yılmaz'ı kulübede bekletti. Italiano, sağ bekte Taylan Bulut'u, sol bekte ise Ouattara'ya forma şansı verdi.

Süper Lig'de sarı kart cezasından dolayı Konyaspor'a karşı görev yapamayan kaptan Orkun Kökçü ise Olaitan'ın yerine orta sahadaki yerini aldı.

Deneyimli teknik direktör hücumda ise Trossard, Poku ve Vlahovic'in yerine Cerny, İlhan Fakılı ve Oh'u görevlendirdi.

Doğan Alemdar ilk kez ilk 11'de

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı kaleci Doğan Alemdar, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına Hapoel Beer Sheva karşısında çıktı.

24 yaşındaki file bekçisi, Alman kaleci Alexander Nübel'in yerine ilk 11'deki yerini aldı.

Beşiktaşlı oyuncular, İsrail takımıyla tokalaşmadı

Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önceki seremoni bölümünde İsrail ekibinin oyuncularıyla tokalaşmadı.

Beşiktaş takımı, Hapoel Beer Sheva'lı oyuncularla yan yana gelmeden saha kenarına gidip takım toplantısı yaptı.

Ayrıca kaptan Orkun Kökçü de top ve kale seçimi sırasında sadece Danimarkalı hakemlerle tokalaştı.

Gürcistan polisi, Filistin bayrağına müdahale etti

Karşılaşma öncesinde Gürcistan polisi, tribünde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftara müdahale etti.

Taraftarlar ve polis arasında kısa süreli yaşanan arbedenin ardından olaylar büyümeden son buldu.

Kaptan takımı tribünlere götürdü

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde Beşiktaş'a yoğun destekte bulundu.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, ısınma bölümünde siyah-beyazlı takımı tribüne götürdü.

Taraftarların tezahüratları sonrası ısınma bölümünü tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına gitti.

Batum Stadı'ndaki maça yoğun ilgi

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva mücadelesine siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarla destekledi.

Az sayıdaki İsrail ekibinin taraftarı da mücadeleyi kendilerine ayrılan bölümde takip etti.

Kaynak: AA