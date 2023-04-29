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Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin çifte verdiği nasihat geceye damga vurdu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın futbolcusu Umut Meraş, Merve Aydemir ile hayatını birleştirdi. Düğüne Beşiktaş takımının futbolcuları ve yöneticileri de katıldı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çifte, "Belediye Başkanımız manevi tarafını güzel özetledi, ben de ekonomisinden bahsedeyim. Çok çalışacaksınız, az harcayacaksınız. Çok tasarruf edeceksiniz. Çocuklarınıza iyi birer miras bırakacaksınız. Maneviyat da olacak" diye nasihat etti.

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Merve Aydemir ile dünyaevine girdi. Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi Siyah-Beyazlı takımdan pek çok futbolcu, arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin damat ve geline verdiği nasihat geceye damga vurdu

ÇEBİ VE GÜNEŞ DE DÜĞÜNDE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Samet Aybaba da şahitler arasında yer aldı.

Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin damat ve geline verdiği nasihat geceye damga vurdu

ÇEBİ'DEN NASİHAT

FutbolArena'nın aktardığı habere göre Başkan Çebi çifte, "Belediye Başkanımız manevi tarafını çok güzel özetledi. Ben de ekonomisinden bahsedeyim. Çok çalışacaksınız, az harcayacaksınız, çok tasarruf edeceksiniz. Çocuklarınıza iyi birer miras bırakacaksınız. Maneviyat da olacak" sözleriyle nasihat etti.

Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin damat ve geline verdiği nasihat geceye damga vurdu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ahmet Nur Çebi Umut Meraş Beşiktaş Spor Haberler

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