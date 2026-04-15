Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, antrenmanda yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası ameliyat edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine başlanacağı bildirildi.

Beşiktaş'ta ayak bileği iç ve dış yan bağları yırtılan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, operasyon geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kartal Kayra, antrenmanda geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Beşiktaşlı futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

