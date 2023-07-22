Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan trafik kazası sonrası saldırıya uğradı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası bir kişi tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırgan gözaltına alındı.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğramasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'ndeki bir benzin istasyonu önünde akşam saat 16.20 sıralarında F.B. idaresindeki araç Y.D. ve Emrecan Uzunhan idaresindeki araçlarla maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazaya ilişkin tutanaklar düzenlenirken, F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan ile tartışmaya başladı. F.B. ardından Emrecan Uzunhan'a karşı darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri F.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli F.B.'nin 'darp', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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