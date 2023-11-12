Beşiktaşlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov maçta sakatlandı
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Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Bakhtiyor Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yüzüne aldığı darbe sonucunda hastaneye kaldırılan futbolcu, yerini Ghezzal'a bıraktı.
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Başakşehirli Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Bakhtiyor Zaynutdinov, mücadelenin 37'nci dakikada Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Yüzüne aldığı darbe sonrasında yerden kalkamayan Kazak futbolcu, oyuna devam edemedi. Zaynutdinov, 41'inci dakikada yerini Ghezzal'a bıraktı. Pozisyon sonrasında sağ gözü morarıp, şişen 25 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor