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Beşiktaşlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov maçta sakatlandı

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Bakhtiyor Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yüzüne aldığı darbe sonucunda hastaneye kaldırılan futbolcu, yerini Ghezzal'a bıraktı.