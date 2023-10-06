Beşiktaşlı Futbolcu Arthur Masuaku'nun Sakatlığı Açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Lugano ile oynadığı maçın ardından ağrı hisseden Arthur Masuaku'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Lugano ile oynadığı maçın ardından ağrı hissettiğini söyleyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun, sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Arthur Masuaku'nun, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçın ardından sakatlandığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL