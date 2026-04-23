Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, yarı finale adını yazdırdı.

İlk yarıyı El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 önde noktalayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un baskılı olduğu dakikalarda peş peşe attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde rakip Konyaspor

Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor'la finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka mayıs ayının ilk haftasında federasyonun açıklayacağı tarihte oynanacak.

El Bilal Toure gol hasretine son verdi

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden El Bila Toure 93 günlük gol hasretini Alanyaspor karşısında sonlandırdı.

17. dakikada attığı golle perdeyi açan isim olan siyah-beyazlı oyuncu, son gol sevincini 19 Ocak'ta Kayserispor'la oynanan 18. hafta maçında kaydetti.

Daha sonra 1'i kart cezalısı, 6'sı sakatlık gerekçesiyle toplam 7 maçta forma giyemeyen El Bilal, kupadaki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Beşiktaş formasıyla 5'i ligde olmak üzere 7 golü bulunan Malili oyuncu, kupada ilk golünü de Ankara Keçiörengücü'ne atmıştı.

Bu sezon ilk kez kazandı

Akdeniz temsilcisiyle bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ilk galibiyetini kupada aldı.

Ligde oynanan iki maçta da rakibine üstünlük kuramayan siyah-beyazlı ekip deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 2-0 kaybederken, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Olaitan'dan kritik hamle

Beşiktaş'ta turun gizli kahramanı 83. dakikada yaptığı kritik hamleyle Junior Olaitan oldu.

İkinci yarıdaki baskılı oyunuyla siyah-beyazlı kalede tehlikeli olan Alanyaspor'da oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın takım arkadaşına attığı pasta araya girip ayağını uzatarak meşin yuvarlağı kazanan Olaitan, Oh'un ikinci golün pasını verdi.

Beşiktaş'ın baskı altında olduğu dakikalarda gelen golle rahatlayan siyah-beyazlılar 2 dakika sonra da üçüncü golü buldu.

Oh, Alanya'yı yine boş geçmedi

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olduktan sonra çıktığı ilk maçında ilk gol sevincini Alanyaspor'a karşı yaşayan Hyeon-Gyu Oh, turuncu-yeşilli rakibini kupada da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı formayla kupada ikinci gol sevincini yaşayan Güney Koreli oyuncu, toplam gol sayısını da 8'e yükseltti. Maçın 3. golünü atan kaptan Orkun Kökçü de bu sezonki 9. golünü kaydetti.