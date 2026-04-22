Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Tek eksik Kartal Kayra Yılmaz

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Kupada ilk randevu

Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Çeyrek finalde karşılaşacak taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Kupa başarıları

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.

Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.