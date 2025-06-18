Beşiktaş Yönetiminden Hakem Eleştirisi: 'Skandal Yönetim'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 94-76 yenildikleri ilk maçta hakem kararlarının sonuca etki ettiğini savundu.

Arseven, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki hakem yönetimini eleştiren Özkan Arseven, "Skandal yönetimiyle Beşiktaş'a ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz, artık haddini aştı. Hocamız, sahadaki 3 hakemin göremediği kararları challenge (3 kez) kullanarak yakaladı. Bunun karşılığında hakem, hocamızı atmıştır ve oyuna direkt olumsuz yönde katkısı olmuştur. Biz bunu Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle skandal kararlar veren bir hakem nasıl böyle bir maçta görevlendiriliyor? TBF'nin artık bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Yener Yılmaz'ın düdüğü asması yönünde karar almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsabakadaki hakem kararları nedeniyle haklarının yendiğini iddia eden Arseven, "Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle takımımız haksız yere mağlup olmuştur. Hiçbir zaman kollanma beklemiyoruz ve adalet istiyoruz. Adaletli yönetilen maçlarda neler yapabileceğimizi hepimiz görüyoruz. Hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Sertaç Komsuoğlu'nun bize yaptığı tarzı kabul etmiyoruz"

Özkan Arseven, karşılaşmanın üçüncü periyodunda sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı tartışma esnasında Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendilerine yönelik tavrının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Tribünde yer alan taraftarlarla nahoş olaylar yaşadıklarını aktaran Arseven, şunları kaydetti:

"Holigan taraftarların bize karşı küfürleri son bulmalı. Yöneticiler buna destek olmak yerine karşı gelmeli. Bu maçta Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yaptığı tarzı kabul etmiyoruz. Biz kendisini ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlikle karşılayacağımızı ona göstereceğiz. Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak şekilde tepki aldık. Hakaretler yaşadık. Fenerbahçe'den bu konuda özür bekliyoruz. İnşallah diğer maçlarda böyle olaylar yaşamayız ve hakem kararları bu şekilde olmaz. Kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Şampiyon olmayı hedefliyoruz."