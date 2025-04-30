Beşiktaş Yönetimi, Teknik Ekiple Fenerbahçe Maçı Öncesi Bir Araya Geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.

Bir İtalyan restoranı tarafından siyah-beyazlı takıma özel hazırlanan menünün sunulduğu yemekte takımın son durumu hakkında Teknik Direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında başarılar diledi. - İSTANBUL