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Beşiktaş Yönetimi, Teknik Ekiple Fenerbahçe Maçı Öncesi Bir Araya Geldi

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Ekiple Fenerbahçe Maçı Öncesi Bir Araya Geldi
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla buluşarak takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve Fenerbahçe maçında başarı diledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.

Bir İtalyan restoranı tarafından siyah-beyazlı takıma özel hazırlanan menünün sunulduğu yemekte takımın son durumu hakkında Teknik Direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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