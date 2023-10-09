Beşiktaş Yönetimi Bu Hafta İki Önemli Karar Açıklayacak

Geçen hafta büyük bir deprem yaşayan Beşiktaş yönetimi, bu hafta içinde önemli iki kararı açıklayacak. Kongre tarihi ve başkan adaylığı ile ilgili kararlar merakla bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI, OLMAYACAK MI

Bu hafta açıklanacak en önemli konu kongrenin hangi tarihte olacağı ve mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı. Mevcut yönetim kurulundan en az 8 üyeyi değiştirerek yeni ve daha güçlü bir liste ile seçime girme düşüncesinde olan Çebi'ye, özellikle ailesinden 'aday olma' şeklinde baskı yapıldığı biliniyor. Yakın çevresine de bu yaşananları hak etmediğini ve moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Çebi, henüz son kararını vermiş değil. Ama gündemi çok fazla uzatmamak için birkaç gün içinde kongre tarihini ve adaylık kararını açıklamak zorunda.

Uzun zamandır başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi protesto eden taraftarlar ise istediklerini elde etmesine rağmen, dün oynanan İstanbulspor maçında tepkilerini sürdürmeye devam etti.

İLK BAŞKAN ADAYI HASAN ARAT

Beşiktaş'ta şu anda adaylığı kesin olarak görülen tek kişi Hasan Arat. Yaklaşık 2 yıldır başkanlık seçimi için hazırlanan ve her durumda Beşiktaş'a başkan adayı olduğunu söyleyen Arat'ın, bu saatten sonra seçime girmemesi diye bir durumu söz konusu değil. Daha önce 2000 ve 2002 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı aday olan ve kaybeden Arat'ın, kongre tarihinin açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenleyip resmi adaylığını ve hedeflerini açıklayacağı öğrenildi.

TEVFİK YAMANTÜRK'ÜN KARARI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen bir diğer isim olan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ise aday olup olmayacağı henüz kesin değil.

Başkanlık isteğini daha önceki dönemlerde dile getiren Yamantürk'ün, şu ana kadar net bir açıklaması yok. Yamantürk kendi sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer kurullarla görüşüp kararını vereceğini belirtti.

BURAK YILMAZ İLE TAMAM MI DEVAM MI

Beşiktaş'ta bu hafta açıklanacak bir diğer karar teknik direktör konusu olacak. Kongrenin en az 1 ay içinde gerçekleşecek olması teknik direktör seçiminin yeni gelecek yönetime bırakılması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak milli aradan sonra Galatasaray derbisinin olması da yönetimin teknik direktör atamasında etken olabilecek bir sebep. Bu durumun gerçekleşmesi halinde zaman aralığı kısa olduğu için teknik direktörün Türk olma ihtimali kuvvetleniyor. Bu durumda da akla gelen ilk isimler, hiç bir zaman Beşiktaş için görevden kaçmayan Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba.

Diğer yandan Burak Yılmaz'ın da devam etmesi olasılık dahilinde. Bilindiği gibi A Milli Futbol Takımı için Montella'dan yardımcı antrenörlük teklifi alan Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görevi için bu teklifi reddettiğini dün açıklamıştı. İstanbulspor maçında taraftarın da desteğini alan Burak Yılmaz'ın, seçime kadar devam edip etmeyeceği konusu bu hafta başkan Ahmet Nur Çebi tarafından açıklanacak.