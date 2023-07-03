Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü

Beşiktaş, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan ve milli takımlara giden bazı oyuncuların yanı sıra Salih Uçan, Mert Günok, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Omar Colley, Romain Saiss ve Amir Hadziahmetovic'e ekstra izin verildi. Çalışmaya kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı da katıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, kısa bir toplantı yaptı, ardından basın mensuplarına poz verdi. Isınma koşularıyla başlayan idman, esneklik hareketleriyle devam etti. Üç grup halinde minyatür kalede gol çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ardından top kapma idmanı ve dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın son bölümünde 2 grup halinde hücum organizasyonları gerçekleştirildi.

Çalışmaya milli takımlara gittikleri için ekstra izin verilen Salih Uçan, Mert Günok, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Omar Colley, Romain Saiss ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç katılmadı.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Rachid Ghezzal, çift kale maç sırasında gruptan ayrılarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Onur Bulut ise düz koşu yapıp antrenmanı tamamladı.

Çalışmayı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.