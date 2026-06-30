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Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı
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Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Yarın İstanbul etabını tamamlayıp Slovakya'ya kampa gidecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve yurt dışı kamp çalışması için saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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