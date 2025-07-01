Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kuvvet ve koordinasyon antrenmanı yaptı. Takım yarın da çalışmalarına devam edecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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