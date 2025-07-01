Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL