Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım, koşu, ısınma hareketleri, saha yerleşimi ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Sakatlığı devam eden Tayyip Talha Sanuç ve izinli olan Romain Saiss antrenmana katılmazken, Cenk Tosun ise ayrı olarak koşu yaptı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

- Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları akşam idmanıyla devam etti

İSTANBUL - Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Saha yerleşimi ve alan savunması çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ilerleyen bölümlerinde topla kapma ile pas organizasyonları üzerinde duruldu.

İdmanda sakatlığı devam eden Tayyip Talha Sanuç'la izinli olan Romain Saiss yer almadı. Cenk Tosun ise takımdan ayrı olarak koşu çalışmaları yaptı.

Ayrıca Teknik Direktör Şenol Güneş, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile antrenman öncesi bir süre sohbet etti.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.