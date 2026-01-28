Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, genç oyuncu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.
- Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.
- Yasin Özcan'ın transferi Aston Villa'dan satın alma opsiyonlu geçici transfer şeklinde gerçekleşti.
- Yasin Özcan, 2029-30 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta oynayacak.
Golcü oyuncusu Tammy Abraham'ı Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, Aston Villa'dan milli futbolcu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.
1 +4 YILLIK İMZA ATILDI
Beşiktaş, Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
SEZON PERFORMANSI
Sezonun ilk yarısını Belçika Ligi ekibi Anderlecth'te kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Belçika ekibinde 5 maça çıktı.