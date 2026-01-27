Haberler

Beşiktaş, Yasin Özcan'ı getiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferinde Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katıyor. Genç oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerine tabi tutulacak.

BEŞİKTAŞ, Abraham'ın transfer karşılığında Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için 21 milyon Euro + Yasin Özcan karşılığında Aston Villa ile anlaşmaya varmıştı. İngiliz ekibinin Anderlecht'e kiraladığı genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecek. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu

Köpekleri istismar edip öldüren doktorla ilgili sürpriz karar