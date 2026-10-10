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Beşiktaş, yarın Kocaelispor'u ağırlayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yaklaşık 1,5 saatlik idman, ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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