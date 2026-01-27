Haberler

Wilfred Ndidi'nin babası vefat etti

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı ve ailesine başsağlığı diledi.

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
