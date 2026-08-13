Beşiktaş, Vlahovic'i 3 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA