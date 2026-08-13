Haberler

Beşiktaş, Vlahovic'i 3 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- 2029'a kadar sözleşme imzalanan Sırp santrfor, her sezon için 7,5 milyon avro garanti ücret alacak

Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bakan Çiftçi'nin 'Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti' dediği dev merkez

İşte Bakan Çiftçi'nin "Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli