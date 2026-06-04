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Beşiktaş teknik direktörlük için Vincenzo İtaliano ile prensipte anlaştı

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Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile prensipte anlaşmaya vardı. Sözleşme maddeleri üzerinde görüşmeler sürerken, resmi imzanın kısa süre içinde atılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların, 49 yaşındaki teknik adam ile prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Her iki taraf arasında sözleşme maddeleri konuşulurken, görüşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Vincenzo İtaliano son iki sezon Bologna'yı çalıştırdı. Daha önce de üç sezon Fiorentina'da görev yapan İtaliano, hücum futboluna verdiği önemle tanınıyor. İtalyan teknik adam, kariyerinde Bologna ile İtalya kupası kazanırken, Fiorentina ile de 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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