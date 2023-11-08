Beşiktaş, Veolia Towers Hamburg'u mağlup etti

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Sreten Radovic, Jordi Aliaga, Sergio Silva

BEŞİKTAŞ: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 10, Berkan Durmaz, Delgado 16, Hammonds 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 10, Egehan Arna, Kerem Konan 10, Samet Yiğitoğlu 2

VEOLIA TOWERS HAMBURG: Hughes 9, Dziewa 21, Hinrichs 3, King 14, Durham 9, Krause 7, Reece 2, Brauner 3, Meisner 5, Christmas 5

1'İNCİ PERİYOT: 25-24

DEVRE: 48-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-65

EuroCup A Grubu 6'ncı hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Almanya temsilcisi Veolia Towers Hamburg'u 90-78 yendi.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla 5'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 6'ncı maçından da yenilgiyle ayrıldı.