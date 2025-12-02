Beşiktaş, 19 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu Veli Kavlak'la yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, 19 Yaş Altı Futbol Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana 19 yaş altı akademi takımımızın teknik sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.