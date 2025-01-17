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Beşiktaş ve Samsunspor, Süper Lig'de 64. randevuda buluşuyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. İlk yarıda Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, son 10 maçında 2 galibiyet alırken, Samsunspor ise 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Samsunspor ile 64. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 3. sırada bulunuyor.

64. randevu

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 63. kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 17 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 101 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 58 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Ligde son 10 maçta 2 galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada 2 kez 3 puan aldı. Ligin ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, sonraki 10 haftalık süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken, Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı. Kartal, bu süreçte 15. haftada oynanan derbide Fenerbahçe'yi ve geçtiğimiz hafta da Bodrum FK maçlarını kazandı.

Kartal'da 4 eksik

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi, sakatlıkları sebebiyle Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati, Rafa Silva ve Ciro Immobile sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak.

Kadir Sağlam yönetecek

Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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