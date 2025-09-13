Beşiktaş ve Rams Başakşehir Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı ancak gol bulamadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
21. dakikada Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Cerny, rakibini geçip penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas üzerinde kaleciden seken topu önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
24. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğinin yanında auta çıktı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Alper Akarsu, Serkan Çimen, Candaş Elbil
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Onur Bulut, Nuno da Costa, Abbosbek Fayzullayev, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Berkay Aslan
Teknik Sorumlu: Marco Pezzaiuoli
Sarı kartlar: Felix Uduokhai, Salih Uçan (Beşiktaş), Ousseynou Ba (Başakşehir) - İSTANBUL