İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

Beşiktaş ve Hatayspor 1-1 Beraberlikte Puan Paylaştı

Beşiktaş ve Hatayspor 1-1 Beraberlikte Puan Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın gollerini Immobile (penaltı) ve Abdülkadir Parmak kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Rafa Silva'nın derinlemesine pası sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Gedson'un ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

15. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin uzak köşeye şutunda top az fakla yandan auta gitti.

19. dakikada Boutobba'nın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.

20. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Boutobba, pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında boş pozisyonda bulunan Abdülkadir Parmak, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

34. dakikada Rashica'nın pasında topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Massanga, Abdülkadir Parmak, Boutobba, Görkem Sağlam, Joelson Fernandes, Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Bamgboye, Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Baran Sarka, Cemali Sertel, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Immobile (dk. 36 pen.) (Beşiktaş), Abdülkadir Parmak (dk. 20) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.